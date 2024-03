Vaccini Covid, Speranza: “La gente per strada mi ringrazia”

Roberto Speranza: “Grazie ai vaccini si sono salvate in un anno 150 mila vite. In Europa, dice l’Oms, si sono salvate 1 milione e 400 mila vite. Spesso incontro gente per strada che mi dice grazie per il lavoro che è stato fatto. I novax sono un piccola parte rumorosa sui social. La maggioranza del Paese ha creduto nella scienza. La commissione d’inchiesta covid è una follia”.

