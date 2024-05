Russia, Zelensky e Poroshenko nella lista dei ricercati

(askanews) – Il Ministero degli Interni russo ha inserito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella lista dei ricercati. Oggi, 4 maggio, che per i russi è sabato pasquale, le informazioni al riguardo sono apparse nel database di ricerca del dipartimento. La nota relativa afferma che Zelensky è “ricercato ai sensi di un articolo del codice penale”, ma non è specificato in base a quale

Zelensky è presidente dell’Ucraina e comandante in capo supremo delle forze armate ucraine dal 20 maggio 2019. Le elezioni presidenziali avrebbero dovuto svolgersi in Ucraina il 31 marzo, ma sono state rinviate a tempo indeterminato a causa dell’attuale legge marziale nel paese, dovuta all’invasione russa.

Anche Petro Poroshenko nella lista dei ricercati

(ANSA) – MOSCA, 04 MAG – Il ministero dell’Interno russo ha emesso un ordine di arresto per l’ex presidente ucraino Petro Poroshenko, oltre che per quello attuale Volodymyr Zelensky. Entrambi sono stati inseriti nella lista dei ricercati di Mosca, ma per nessuno dei due è stata resa nota l’accusa. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.