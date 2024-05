Sardegna, terra di conquista

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 4 maggio 2024

OSPITI di Armando Manocchia:

la Dott.ssa MARIA GRAZIA DEMONTIS – attivista del coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica;

il Dott. MARCELLO ARGIOLAS, laureato revisore legale dei conti e master tributario;

Dott. ANDREA MAGGI – imprenditore agricolo

e il chiarissimo Prof. DANIELE TRABUCCO – Costituzionalista.

In nome del dogma green e della speculazione finanziaria, quell’isola di paradiso chiamata Sardegna viene inesorabilmente trasformata in un inferno. Una stortura orwelliana della Costituzione pare infatti consentire Concessioni a società private che, a loro volta, avrebbero il diritto di espropriare e saccheggiare le proprietà private dei residenti. In Sardegna è in atto una vera e propria invasione ”green” con impianti eolici e fotovoltaici, nonchè un’occupazione straniera con basi Nato ed esercitazioni militari, che sacrificano il territorio ed i suoi abitanti.

I devastanti impianti di rinnovabili, chiamati oltraggiosamente “parchi”, prendono il posto di risaie, terreni da pascolo, agricoli e vigneti, che spesso sono l’unica fonte di reddito delle famiglie e, come se non bastasse, deturpano oasi naturalistiche ed aree paesaggistiche per favorire le speculazioni finanziare, anche nei pressi di zone archeologiche.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta