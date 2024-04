Londra, armato di katana attacca 5 passanti e due agenti

E’ stato arrestato il 36enne che questa mattina nella stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est di Londra, ha accoltellato diverse persone usando una katana. Sono almeno 5 gli ignari passanti aggrediti e feriti che, portati in ospedale, sono tutti fuori pericolo. Ma la paura è stata davvero tanta. Secondo quanto sostiene la Bbc che ha dato la notizia, la Metropolitan Police ha chiuso la metro.

La polizia è stata allertata verso le 7 del mattino e i testimoni hanno raccontato di un uomo che si aggirava per la stazione con in mano una spada da samurai, dopo essersi schiantato su ujn’abitazione con un furgone. Poi l’aggressione e il panico prima che le forze di polizia intervenissero per bloccare l’uomo. Prima del fermo, l’uomo con la spada avrebbe assalito anche due agenti.

“Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità nel suo insieme. Non stiamo cercando altri sospettati. Questo incidente non sembra essere legato a fatti di terrorismo”, hanno detto i poliziotti. I quali in ogni caso invitano a non fare speculazioni, visto che il movente terroristico è rientrato. Il video dell’uomo che si aggira con una katana in mano è diventato virale sui social. TiscaliNews