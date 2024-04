Mattarella: “accelerare l’allargamento UE”

“Bulgaria e Italia siamo pienamente d’accordo sull’esigenza di allargamento dell’Unione europea, naturalmente per Ucraina, Moldova e Georgia, ma soprattutto per i Balcani occidentali, che da quasi venti anni sono in itinere per l’ingresso nell’Unione ed è il momento di accelerare velocemente questo percorso di ingresso per completare l’Unione. Del resto la Bulgaria, per i Paesi che sono in attesa di entrare nell’Unione europea, rappresenta un esempio importante di come ci si adopera e ci si muove per un ingresso efficace nell’Unione europea”

lo ha detto il presidente Mattarella durante la dichiarazione congiunta alla stampa insieme al presidente della Bulgaria Radev, a Sofia.

Fonte: Agenzia Vista