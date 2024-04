Collaborava per attacco a Zelensky: arrestato polacco

VARSAVIA, 18 APR – Un uomo sospettato di contatti con i servizi di spionaggio russi e di averli aiutati a preparare un attacco contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato arrestato in Polonia. Lo hanno annunciato la procura polacca e ucraina.

Il cittadino polacco, identificato come Pawel K., avrebbe dovuto “raccogliere e fornire informazioni ai servizi segreti militari della Federazione Russa (…), in particolare per aiutare i servizi speciali russi a pianificare un possibile attentato contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky”, si legge in un comunicato stampa della procura polacca. (ANSA)