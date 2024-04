Biden: ‘approvare 14 miliardi di dollari in aiuti a Israele’

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato i leader del Congresso ad approvare un disegno di legge che includa 14 miliardi di dollari in aiuti a Israele. In una telefonata per discutere dell’attacco dell’Iran a Israele. Il presidente della Camera repubblicana Mike Johnson, che ha partecipato alla call con Biden, ha riferito a Fox News che il suo partito comprende “la necessità di stare con Israele” e che cercherà di portare avanti il pacchetto di spesa questa settimana.

Capo dei Pasdaran, ‘attaccheremo Israele ovunque ci colpirà’

Si è aperto ”un nuovo capitolo nel confronto” tra Iran e Israele. Ovvero, l’Iran ”da ora in poi attaccherà qualsiasi luogo che verrà utilizzato da Israele per attaccare i nostri interessi”. Lo ha dichiarato il comandante dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran, Hossein Salami. ”Abbiamo stabilito un nuovo paradigma con Israele”, afferma.

(Adnkronos)