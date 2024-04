Ricarica auto elettriche, aumenti fino a +69%

Nonostante il crollo dei prezzi dell’energia sui mercati internazionali, ricaricare le auto elettriche in Italia è sempre più costoso

La denuncia arriva da Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha analizzato l’andamento delle tariffe nell’ultimo anno.

A seconda degli operatori che gestiscono le colonnine sul territorio, il costo al consumo della ricarica passa ad esempio “da 0,60 euro/kWh di inizio 2023 agli attuali 0,65 euro/kWh, con un aumento del +8,3%”, oppure “da 0,56 euro/kWh a 0,65 euro/kWh, con un aumento de +16%”, e addirittura “da 0,58 euro/kWh agli attuali 0,69 euro/kWh, pari ad un rincaro del +19%”, spiega Federcarrozzieri.

“Gli abbonamenti mensili e i pacchetti a consumo rincarano in modo sensibile, con alcuni operatori che hanno cancellato del tutto le offerte più convenienti per gli automobilisti”, determinando rincari che in alcuni casi raggiungono, secondo l’associazione, quota +69,4% rispetto al 2023.

“Da settimane riceviamo le proteste degli automobilisti che denunciano come i costi delle ricariche per le auto elettriche siano sempre più alti in Italia – afferma i presidente Davide Galli – Rincari che appaiono del tutto ingiustificati se si considera l’andamento delle quotazioni energetiche, e che si aggiungono agli altri aumenti che stanno interessando il settore dell’auto, dalle assicurazioni ai pezzi di ricambio”. ANSA