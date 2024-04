Kiev: “A est le truppe russe sono 7-10 volte più di noi”

Le forze russe sono più numerose delle truppe ucraine da sette a dieci volte nelle regioni orientali, ha dichiarato davanti al Parlamento il generale ucraino Yury Sodol, come riporta il Guardian. “Il nemico ci supera di sette-dieci volte, ci manca il personale militare”, ha detto Sodol, comandante delle truppe ucraine nelle regioni diKharkiv, Donetsk e Lugansk. Proprio oggi il Parlamento ucraino ha approvato in seconda lettura il disegno di legge sulla mobilitazione che dovrebbe reclutare 500mila soldati nel corso del 2024.

Ucraina, il Parlamento approva la legge sulla mobilitazione

Il Parlamento dell’Ucraina ha approvato una controversa legge sulla mobilitazione, per aumentare il numero di reclute e riempire i ranghi dell’esercito. Il via libera alla legge, che regolerà le modalità di reclutamento dei nuovi soldati di leva, giunge dopo mesi di ritardi e dopo che sono stati presentati migliaia di emendamenti per indebolire la bozza iniziale.

La legge introduce una serie di modifiche al sistema attuale, ampliando i poteri delle autorità ucraine di emettere avvisi di leva utilizzando un sistema elettronico. Il via libera alla legge è giunto circa una settimana dopo che l’Ucraina ha abbassato l’età per l’arruolamento degli uomini da 27 a 25 anni. Non è chiaro in ogni caso se l’Ucraina, che affronta carenza di munizioni, sia in grado di armare un gran numero di reclute senza che arrivino nuovi aiuti occidentali. tgcom24.mediaset.it