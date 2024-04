I negoziati di pace… secondo Zelensky

Il presidente ucraino Zelensky alla Tv tedesca:

— Se la prossima controffensiva fallisce e voi non riuscite a riconquistare il paese, quando arriverà il momento di sedersi al tavolo delle trattative con Vladimir Putin?

“Abbiamo sviluppato un piano molto specifico in dieci punti per i negoziati diplomatici, che dovrebbe basarsi su un vertice di pace. Il primo vertice di pace si svolgerà in Svizzera”.

— Ma senza la Russia?

“Senza la Russia, ovviamente, perché non abbiamo bisogno che si blocchi tutto”.

– Ma come si può negoziare in questo modo?

“Prepareremo un piano e penso che alcuni punti saranno già pronti, con dettagli concreti su ciò che deve essere fatto, dopodiché svilupperemo un piano completo e alcuni negoziatori, alcuni rappresentanti dei continenti presenteranno questo piano ai rappresentanti russi”.

