Esplosione in centrale idroelettrica nel Bolognese: 4 ustionati gravi e 6 dispersi

Un’esplosione si è verificata attorno alle 15 in una centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino Bolognese

Ci sarebbero 4 ustionati gravi e sei dispersi. Sono in corso le ricerche dei carabinieri e dei vigili del fuoco. L’elisoccorso si è alzato in volo da Bologna e da Modena per raggiungere il luogo dell’evento e prestare le prime cure, per poi trasportare i feriti in ospedale.

Sindaco: “Rogo al piano meno nove”

“Pare sia scoppiato un incendio al piano meno nove, la centrale è tutta sotto il livello del lago a circa 30 metri profondità”, ha detto all’agenzia Ansa Marco Masinara, sindaco di Camugnano. Secondo le prime, ancora parziali, informazioni, “stavano facendo dei lavori alle turbine, dentro c’è il personale. Mi hanno riferito che stanno provando a entrare i vigili del fuoco ma stanno avendo difficoltà”. Il sindaco è sul posto, dove c’è già la polizia municipale, insieme a mezzi di soccorso e ambulanze. tgcom24.mediaset.it