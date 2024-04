Raffica di malori improvvisi

Pettenasco, podista muore stroncato da un malore sui sentieri del Monte Barro

È stato stroncato quasi certamente da un infarto un podista che ieri pomeriggio stava percorrendo uno dei sentieri escursionistici sulla collina verso il Monte Barro. L’uomo, 45 anni, della provincia di Novara, è stato trovato a terra, esanime, da altri due escursionisti che hanno provato a rianimarlo e hanno chiamato il 118. Nonostante i tentativi degli operatori sanitari per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto l’elisoccorso arrivato da Borgosesia e il Soccorso Alpino di Omegna. www.lastampa.it

Mattia Ianes si è spento improvvisamente a soli 23 anni

Trento – Come un fulmine a ciel sereno, l’intera comunità di Castelfondo è rimasta spiazzata e distrutta dalla tragica morte di Mattia Ianes, 23enne che viveva a Dovena, non lontano dal paese, stroncato da un aneurisma […] www.trentotoday.it

Stroncato da un malore: muore un operaio

FORNELLI. Stroncato da un malore mentre era al lavoro in un cantiere a Fornelli. Inutili i soccorsi per un 49enne originario della Polonia, ma da anni residente in provincia di Isernia.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo – dipendente di una ditta edile – questo pomeriggio stava lavorando in un cantiere allestito in paese, in località Calvario. Improvvisamente si è sentito male. Immediata la richiesta di aiuto. Ma i soccorsi da parte del 118 si sono purtroppo rivelati vani. https://www.isnews.it

Lutto in Questura: Francesco Accetta scomparso per un malore

Un improvviso malore si è portato via Francesco Accetta, a soli 58 anni: era il dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che supervisiona il numero unico europeo di emergenza 112 e le volanti. Accetta, bergamasco, era appena tornato a casa la sera di sabato 6 aprile, attorno alle 21, quando si è sentito male […] https://primabergamo.it

Malore al Giro delle Vigne, muore 49enne

Un malore ha stroncato la vita di un 49enne cicloamatore di Cerignola, trovato senza vita in una cunetta a bordo strada tra Portocannone e Nuova Cliternia. Insieme ad oltre 300 ciclisti stava partecipando alla terza edizione del Giro delle Vigne partito da San Martino in Pensilis. Inutili i soccorsi portati dall’equipe del 118. www.rainews.it

Fa scendere bambini dallo scuolabus poi ha un malore e muore

Aveva appena fatti scendere i bambini dallo scuolabus poi ha avuto un malore e con il pullmino prima ha sbattuto contro la recinzione di cantiere e ha urtato tre auto posteggiate in corso Millo a Chiavari ed è morto. Il drammatico episodio è avvenuto questa mattina. L’autista dello scuola bus aveva 60 anni. Sul posto vigili urbani di Chiavari, i militi della Croce Verde e il personale del 118 che ha tentato per oltre mezz’ora di rianimare l’uomo ma ogni sforzo è stato vano. ANSA

Jesolo, non si presenta al lavoro: trovato morto

Non si è presentato al lavoro, la polizia fa irruzione in casa e lo trova esanime al letto: Raffaele muore a 61 anni per un malore improvviso. www.ilgazzettino.it