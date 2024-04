PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 6 aprile 2024

NOI IRRIDUCILI

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 6 aprile 2024 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Ospiti di Armando Manocchia saranno:

Massimo Citro Della Riva – medico chirurgo e scrittore;

Alessio Fortunati – biologo molecolare e scrittore;

Erminia Ferrari – medico;

Maurizio Giordano – Avvocato.

Nella puntata di sabato, per il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la dignità delle vittime, si affronteranno i temi legati alla narrazione pandemica che ha prodotto il genocidio vaccinale. Si parlerà del corposo rapporto corredato da 50 domande, inviato alle presunte istituzioni sanitarie da oltre mille medici, che non hanno ricevuto risposta, su argomenti come la mancata esenzione dei soggetti a rischio e di chi era già immunizzato.

Parleremo inoltre del non senso di inoculare i bambini, degli eventi avversi che hanno prodotto un vero e proprio olocausto sanitario, delle autopsie negate ed altro ancora.

E infine si parlerà delle reazioni che i cittadini dovrebbero dimostrare nei confronti della classe politica che, ormai da tempo, non risponde più al popolo, ma ai poteri sovranazionali; ragione per cui si dovrà fare rete, almeno tra NOI IRRIDUCILI, per organizzarsi e prepararsi a riprenderci le chiavi di casa.