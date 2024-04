Polonia: ‘missione Nato in Ucraina’

Il ministro degli Esteri polacco Sikorsky ha dichiarato che i paesi della NATO hanno deciso di creare una missione dell’Alleanza in Ucraina. Secondo Sikorsky la creazione di tale missione non significa l’entrata della NATO nel conflitto “ma ciò significa che ora saremo in grado di utilizzare meglio le capacità di coordinamento, formazione e pianificazione della NATO per sostenere l’Ucraina”.

Sikorsky ha aggiunto che in Polonia verrà addestrato un numero ancora maggiore di soldati ucraini.

