“Non è andato tutto bene”: intervento del dr. Stefano Manera

“NON È ANDATO TUTTO BENE”

PIAZZA LIBERTA’, intervento del dr. Stefano Manera – medico chirurgo specializzato in anestesia e rianimazione, che ha partecipato alla realizzazione del docufilm di Paolo Cassina – estratto dalla puntata di sabato 30 marzo 2024

Per rispetto delle vittime, questo film documentario, che arriva dopo INVISIBILI, vuole rivendicare il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime psico-info-pandemico Covid-19 che ha consentito il genocidio vaccinale.

“Non è andato tutto bene” affronta tutti i temi della narrazione psico-pandemica dove una gestione politico-malthusiana, degna dei peggiori regimi totalitari, fondata sulla mistificazione e sulla menzogna, ha permesso di passare dall’imposizione delle mascherine ai protocolli della morte, fino al ricatto dell’obbligo delle inoculazioni con pericolosi, anche mortali, sieri sperimentali.

Attraverso questo importante e dispendioso lavoro, in termini di energie e risorse finanziarie, Paolo Cassina e tutti coloro che hanno collaborato con lui, come Tiziana Alterio, Angela Camuso, Marianna Cane’, per citarne alcuni, vuole rivendicare le coercizioni, le violazioni e le violenze sulle persone e sulla loro dignità.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

