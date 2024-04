Malore improvviso, Paolo Camozzi muore a 40 anni

LA VOCE PAVESE: ADDIO A PAOLO CAMOZZI, ANIMA BELLA DI SLOW WINE

E’ morto ieri sera Paolo Camozzi, degustatore e wine writer quarantenne di Slow Food nonché vice curatore della guida Slow Wine, da anni collaboratore di Fondazione Adolescere. A darne la notizia è stata la compagna Annalisa Sivieri, prostrata dal dolore, sulle pagine di Facebook.

Centinaia i messaggi di cordoglio per un lutto tanto improvviso quanto sconvolgente. Lascia i tre adorati figli e tantissimi amici sparsi per l’Italia. Una tragedia improvvisa che lascia tutti senza parole. L’anima di Paolo e il suo esempio vanno trasformati in un testimone da raccogliere e portare avanti, asciugate le lacrime ed elaborato un lutto che lascia un grande vuoto.