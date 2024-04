Trieste, senegalese accoltellato da un georgiano

TRIESTE – Un cittadino senegalese è stato ferito a colpi di coltello nel tardo pomeriggio di ieri, in pieno centro a Trieste. L’aggressore, un cittadino georgiano, è stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri.

Secondo una ricostruzione dei fatti, l’accoltellamento sarebbe avvenuto durante una lite in piazza dell’Ospitale. Il ferito, per difendere la propria compagna dalle attenzioni dell’aggressore, avrebbe ingaggiato una colluttazione con lo stesso, che lo avrebbe colpito con un coltello.

Il giovane senegalese è riuscito a fuggire fino a via Carducci, dove si è rifugiato in un tunnel della zona. I carabinieri, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti tempestivamente e hanno soccorso il ferito, che è stato trasportato all’ospedale Cattinara con ferite non gravi.

Il presunto aggressore, in stato di alterazione alcolica, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri.

