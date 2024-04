Schlein: “candidatura di Ilaria Salis col Pd non è in campo”

Elly Schlein fa chiarezza dopo le voci circolate su una possibile candidatura di Ilaria Salis nelle fila del Pd

“Questa ipotesi non è in campo. Non è in corso alcuna trattativa – ha precisato la segretaria dem -. Ho voluto incontrare il padre di Salis per discutere come possiamo aiutare a toglierla dalla condizione in cui si trova. Nel dibattito sul toto-nomi – ha aggiunto – terrei fuori una situazione delicata come questa”.

Schlein precisa: "Più che chiedere al Pd sulle liste, vorrei chiedere al governo cosa sta facendo per difendere i diritti e la dignità di una cittadina che in questo momento viene anche umiliata dai ceppi e dal guinzaglio con cui viene tradotta in tribunale". Per la leader Pd: "Non è accettabile che una cittadina italiana venga trattata in questo modo in un paese europeo".