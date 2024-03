Università stranieri Siena: didattica sospesa per fine Ramadan

Siena, 30 marzo 2024 – L’Università per stranieri di Siena sospende la didattica il 10 aprile, “in segno di condivisione” per la festa di fine Ramadan. Tra i motivi, così nell’atto del rettore Tomaso Montanari, dare un “visibile segno di solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza, in grandissima parte musulmana, sottoposta a un incessante, inaudito, massacro”.

La decisione, spiega poi Montanari, si accompagna all’”intenzione di sospendere” la didattica anche “venerdì 11 ottobre, Kippur, a un anno dalla strage del 7 ottobre. La nostra missione statutaria è costruire il multiculturalismo, e contribuire alla pacifica convivenza tra i popoli”. ANSA