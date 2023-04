Ucraina, Mattarella: “contrastare con più efficacia la disinformazione russa”

Bratislava, 20 apr. (Adnkronos) – “La disinformazione che viene alimentata da una costante attività della Federazione Russa” rispetto alla guerra in Ucraina “colpisce tutti i Paesi, anche in Italia, ed è un’azione insidiosa che va contrastata con maggiore efficacia, con strumenti più efficienti di quelli fin qui messi in campo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologa slovacca Zuzana Caputova.

“Questo -ha aggiunto il Capo dello Stato- richiede una consapevolezza, una responsabilità di strumenti di contrasto da parte dell’Unione europea così come dall’Alleanza atlantica in maniera efficace, perchè è davvero un pericolo insidioso che non può incrinare il consenso delle pubbliche opinioni, ma può instillare dubbi infondati, diffondendo false interpretazioni, false notizie. Questo a scapito della verità e della corretta informazione, è un fenomeno insidioso che va contrastato con forza”.

Mattarella ha quindi ribadito che “l’Italia intende assicurare all’Ucraina sostegno finchè necessario e finchè richiesto sotto ogni profilo: quello finanziario, delle forniture militari, quello umanitario, perchè in Ucraina non è soltanto in ballo la importantissima questione dell’indipendenza e integrità territoriale di quel Paese, ma davvero il futuro di pace dell’Europa. Se riuscisse quella aggressione altre ne seguirebbero, mettendo a rischio l’indipendenza e la libertà di altri Paesi e questo non possiamo consentirlo, l’Italia avverte come proprio questo problema in questa parte d’Europa e quindi intende assicurare questo impegno in ogni misura”.