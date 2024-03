Carbonia, malore alla guida: muore 37enne

Dramma ieri mattina a Carbonia: Alessandro Meloni, 37 anni, è stato colto da un malore improvviso, che gli è risultato fatale, mentre si trovava alla guida della sua auto in via Dalmazia, a poca distanza dall’Eurospin alle porte della città.

I presenti, notando la traiettoria anomala del veicolo, lo hanno fermato e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Ma purtroppo per il trentasettenne non c’è stato niente da fare. Meloni è morto dopo 40 minuti di tentativi di rianimazione. Non risulta avesse patologie pregresse.

La notizia ha immediatamente fatto il giro della cittadina mineraria ed è arrivata come una botta per i dipendenti dell’ospedale Sirai, dove la vittima lavorava: sono stati loro a intervenire sul luogo del dramma.

