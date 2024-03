Uccide la moglie a coltellate: arrestato nigeriano

Tragedia a Cologno al Serio, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio, verso le 14.30, un uomo ha ucciso la moglie a coltellate, nella loro casa di via Donizetti

Secondo le prime informazioni, si tratta di un nigeriano e la vittima, una 49enne, è una sua connazionale. I due erano in casa da soli quando è avvenuta l’aggressione. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’era già più nulla da fare.

Presenti anche i carabinieri di Treviglio che hanno arrestato l’uomo. Le forze dell’ordine dovranno chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. www.ilgiorno.it