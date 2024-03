Stroncato da un malore, muore a 42 anni

Una serata di svago con gli amici si è improvvisamente trasformata in tragedia a San Giuseppe Vesuviano dove Salvatore è morto dopo un malore

Salvatore Casillo, 42 anni, originario di San Giuseppe Vesuviano, lunedì sera stava giocando a calcetto con gli amici in una struttura situata in via Moscati, quando all’improvviso ha accusato un malore ed è deceduto poco dopo. Un arresto cardiaco fulminate non ha lasciato scampo all’uomo. Nulla hanno potuto i presenti secondo i quali Salvatore è morto poco dopo.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di tutta la comunità sangiuseppese che si sono stretti attorno alla moglie e ai due figli dopo l’improvvisa tragedia. www.ilmediano.com