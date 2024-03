Messico, carovana di 2000 migranti verso gli Usa

CITTÀ DEL MESSICO, 28 MAR – Continua la marcia di oltre 2mila migranti nel sud del Messico. Dopo tre giorni di cammino hanno percorso quasi 60 chilometri verso la frontiera nord con gli Stati Uniti. La carovana sta camminando lungo la costa del Chiapas, lo stato messicano al confine con il Guatemala.

Secondo la stampa locale, la regione sta registrando un forte caldo, con temperature superiori ai 35 gradi che rallentano la traversata dei migranti. Alcuni migranti del gruppo hanno fatto sapere di aver atteso per mesi, e senza risultati, i documenti per regolarizzare la loro permanenza in Messico, e che in assenza di lavoro e mezzi per mantenersi hanno deciso di iniziare a piedi il viaggio per raggiungere gli Usa. (ANSA)