Elezioni UE, Bonino: “la prospettiva si chiama Stati Uniti d’Europa”

Lo scrive su X Emma Bonino (più Europa)

L’Europa ci serve e dobbiamo migliorarla.

Ci serve se andiamo avanti e abbiamo anche noi una politica estera comune, una politica di difesa comune, oltre che un bilancio decente e una banca modello Federal americana.

Se lasciamo così l’Europa non serve a molto, anche perché la… pic.twitter.com/MsG3JcnCsY — Emma Bonino (@emmabonino) March 27, 2024