Mattarella alla scuola che chiuderà per Ramadan: “Avete il mio sostegno”

(Tg La7) – Sergio Mattarella ha espresso solidarietà all’istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello (Milano), che è stato al centro delle polemiche per la decisione di chiudere per l’ultimo giorno del Ramadan, il 10 aprile. “Sono vicino al preside, ai docenti, alle famiglie, alla scuola”, ha fatto sapere il Capo di Stato nel suo messaggio. E ha aggiunto: “Avete il mio sostegno”.

L’appello a Mattarella

Nei giorni scorsi, la vice preside, Maria Rendani, – che due anni fa è stata nominata cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica da Mattarella – aveva lanciato un appello al Presidente della Repubblica chiedendogli di intervenire, “di venire a Pioltello a sostenerci, perché ci sentiamo soli. Lui è l’unico che può scrivere la parola fine in questa triste storia. Come posso ritrovare la forza e il coraggio di insegnare ai miei alunni che lo Stato italiano difende i cittadini?”.

La lettera di Mattarella

“Ho ricevuto e letto con attenzione la sua lettera e, nel ringraziarla, desidero dirle che l’ho molto apprezzata, così come – al di là del singolo episodio, in realtà di modesto rilievo – apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell’adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo”, ha scritto Mattarella nella lettera indirizzata a Rendani, in risposta all’appello della vice preside. Ha poi espresso la sua vicinanza al preside, ai docenti, alle famiglie e alla scuola e assicurato che “avete il mio sostegno”.