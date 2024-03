Potenti esplosioni a Kiev, “Andate nei rifugi”

“La Russia sta attaccando l’Ucraina con missili ipersonici. Forti esplosioni a Kiev”: è quanto ha scritto sul proprio account X l’ambasciatore americano in Ucraina, Bridget Brink

E’ stato dichiarato l’allarme aereo a Kiev dopo che si sono udite due potenti esplosioni. Lo riporta i media ucraini, riportando le parole del sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko, che invita a andare nei rifugi. L’aeronautica ha segnalato un missile verso Kiev e la difesa aerea ha funzionato.

Numerose potenti esplosioni sono state registrate a Kiev, in Ucraina. Lo riporta il Kyiv Independent dalla capitale ucraina, spiegando che diverse esplosioni si sono verificate a Kiev intorno alle 10,30 ora locale mentre è in corso un allarme aereo nella capitale. Una colonna di fumo è stata vista nel cielo sulla sponda orientale di Kiev in seguito alle esplosioni, ha detto un giornalista del Kyiv Independent.

Nella regione di Mykolaiv un drone ha colpito un impianto energetico ed è scoppiato un incendio. Un altro impianto energetico, nella regione di Odessa, è stato colpito dai detriti di un drone abbattuto. rainews.it