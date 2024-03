Grande partecipazione al seminario “Alle origini del conflitto israelo-palestinese”

Si é svolto venerdí 22 marzo 2024 a Sedico (Provincia di Belluno), presso l’aula magna del Polo territoriale e di orientamento della SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma, il seminario di studi dal titolo “Alle origini del conflitto israelo-palestinese“. Numerosa la presenza di pubblico sia in presenza, sia in modalitá on line, che ha seguito le quattro ore di confronto tra Edith Ariel Besozzi, saggista ed autrice del libro “Sono sionista”, che ha illustrato le ragioni del popolo israeliano e spiegato il significato del termine “sionismo”, ed il prof. Matteo D’Amico, filosofo, storico ed autore di numerose e prestigiose pubblicazioni scientifiche, che ha espresso le ragioni del popolo palestinese.

Non sono mancati momenti di contestazione reciproca, ma il dibattito che ne é seguito ha dimostrato l’interesse a conoscere ed approfondire un argomento cosí complesso e delicato.

La conferenza si era aperta, dopo i saluti introduttivi della prof. ssa Adriana Bisirri (Presidente della SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma) e del dott. Michele Talo (Presidente di Unidolomiti e direttore del Centro Consorzi), con una relazione introduttiva, molto ben articolata, del prof. don Roberto Caria (Associato di Morale sociale presso la Pontificia Facoltá Teologica della Sardegna e Vicario-episcopale per la formazione permanente del clero nell’Arcidiocesi di Oristano) inerente all’evoluzione del punto di vista della Chiesa Cattolica in merito alla questione dello Stato di Israele, partendo dai pontificati di Leone XIII e san Pio X.

Particolarmente apprezzati gli interventi dell’On. Gianni Alemanno (Segretario nazionale del partito politico “Indipendenza”), del direttore di Imola Oggi e conduttore del seguitissimo talk su Byo Blu “Piazza Libertá”, Armando Manocchia, della brillante avvocatessa Luigia Passera del Foro di Padova, Coordinatrice regionale veneta e vice-segretaria nazionale del partito “Indipendenza” e dei diversi giovani che, desiderosi di conoscere il tema, hanno partecipato con vivo interesse con domande e riflessioni.

“Un’ occasione importante per il nostro Polo”, spiegano il prof. Daniele Trabucco (Professore strutturato in Diritto Costituzionale presso la SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma e Vice-Referente del Polo) e la dott. ssa Francesca Ferrazza (Referente e Coordinatrice didattica), “che ha dato voce a tutte le posizioni in campo senza alcuna censura e nel rispetto di tutti”.

