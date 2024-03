Milano, maxi rissa tra nordafricani: due in ospedale

Una quindicina di persone che litigano in strada. Strattoni, pugni, calci: quattro di loro vengono poi medicati dal 118, qualcuno finisce in ospedale

È successo in zona San Siro a Milano, nella serata di mercoledì. Poco dopo le 21, nei pressi di un bar di via Alfonso Capecelatro, all’altezza del civico 38, è nata la violenta lite tra un numeroso gruppo di persone di origine nordafricane, tra loro anche due donne.

Sul posto intervengono le gazzelle del nucleo Radiomobile dei carabinieri. Quando arrivano molte delle persone coinvolte nella rissa ‘spariscono’ tra le strade del quartiere. Al momento – fanno sapere dal Comando provinciale di via Moscova – non ci sono provvedimenti, in attesa di ricostruire l’accaduto e l’esatta dinamica.

Oltre ai militari dell’Arma, in via Capecelatro intervengono gli operatori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due equipaggi. Due persone, due titolari del bar, vengono trasportati in codice verde all’ospedale San Carlo.

