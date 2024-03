“Dacci 5mila euro”, due minorenni sequestrano e torturano un uomo

Rivoli (TO) – Un uomo di 50 anni è stato picchiato a sangue e sequestrato per oltre 12 ore da due ragazzi di 15 e 16 anni. È stato anche legato al fondo della stalla di un rudere dove vive poi è finito in ospedale con varie fratture al volto. Dopo l’episodio di lunedì 18 marzo ha denunciato i suoi aggressori. Martedì i carabinieri di Rivoli li hanno fermati: fanno parte di una baby gang di paese.

L’altra sera dopo la violenza hanno lasciato l’uomo lì, all’interno del casolare sperduto, e sono andati al pub fino alle cinque di mattina. Sono tornati il giorno dopo a ricattarlo: “Non ti libereremo finché non ci darai cinquemila euro” e l’hanno accompagnato in banca. L’impiegata ha visto le condizioni del 50enne e ha chiamato i carabinieri di Rivoli, che hanno fermato i due ragazzini in attesa fuori dalla banca.

Gli inquirenti ipotizzano che il movente delle torture non sia il denaro, ma la crudeltà. L’uomo li aveva già denunciati una volta a dicembre. Oggi la capa della procura dei minori, Emma Avezzù, all’udienza di convalida chiederà per ragazzini la reclusione per sequestro di persona con scopo di estorsione e lesioni gravi.

