Presidente Eurogruppo: ‘Tutti i Paesi ratifichino il Mes’

“L’Unione bancaria deve ancora essere completata” e “in questo contesto sottolineiamo la necessità di finalizzare la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) attraverso la ratifica del Trattato in tutti gli Stati membri”.

Lo scrive il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, in una lettera inviata al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in vista dell’Eurosummit in programma venerdì.

“L’Italia ha detto NO a #ESM .

Il tuo mandato scadrà a breve e il nostro NO resterà un NO.

Possiamo comunque considerare una proposta di uscita anche dal vecchio Mes vendendo la nostra quota per circa 15 mld.

Fammi sapere se sei interessato e informerò il mio gruppo.

Saluti.”

Dear @Paschald Italy said NO to #ESM.

Your mandate will expire soon and our NO will remain a NO.

We can however consider a proposal for withdrawing also from old ESM selling our share for around 15 bln.

Let me know if you're interested and I will inform my party.

Regards. pic.twitter.com/Wy4913qP4e

— Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) March 19, 2024