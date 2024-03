Ancona, rapina un anziano: foglio di via per un nigeriano pregiudicato

Ancona – Il Questore ha emesso nei confronti di un soggetto nigeriano la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio. Il soggetto era gravato già da numerosi precedenti per la commissione di delitti contro la persona, contro la Pubblica Amministrazione e diverse violazioni delle norme concernenti la prevenzione dell’alcolismo.

In considerazione del fatto che possa ritenersi soggetto socialmente pericoloso e che ha commesso tale reato nei confronti di una persona particolarmente anziana e vulnerabile, che ha suscitato timore e insicurezza nei cittadini, il Questore, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso immediatamente la misura di prevenzione.

Pertanto, in considerazione della violenza espressa dall’uomo nei confronti dell’anziano ed in relazione alla pericolosità sociale espressa, l’uomo dovrà lasciare immediatamente il territorio comunale con divieto di tornare per un periodo di QUATTRO anni. La violazione della misura di prevenzione comporta la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la reclusione da sei a diciotto mesi. https://questure.poliziadistato.it