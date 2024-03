Roma, pensionati raccolgono cibo dalla spazzatura in un mercato

“È sempre Cartabianca” torna a occuparsi del carovita, connesso alla povertà e gli aiuti alimentari. Questa volta l’inviata della trasmissione di Bianca Berlinguer si è recata in un mercato della periferia di Roma, dove, a orario di chiusura, i bisognosi (soprattutto pensionati) arrivano per raccogliere dalla spazzatura il cibo buttato.

Tra i presenti, c’è chi si vergogna e, per pudore, chiede alla troupe televisiva di allontanarsi e chi invece è disposto a raccontare la propria storia. VIDEO

“Sto ospite da un’amica, vado avanti con difficoltà”, racconta una donna alla giornalista di Rete 4, spiegando di non avere nessuno in grado di aiutarla in questo momento complicato. “Si vive giorno per giorno, è difficile farsi dei programmi”. tgcom24.mediaset.it