Malore in casa, 38enne esce per chiedere aiuto e muore

Un uomo nel pomeriggio di martedì 12 marzo è stato trovato morto in via del Casale, a Lariano, in provincia di Roma. Il 38enne era uscito di casa per chiamare aiuto, perchè colto da un malore e a circa 200 metri di distanza dalla sua abitazione è caduto a terra e poi trovato senza vita.

La vicenda

L’uomo si trovava nel proprio appartamento insieme alla propria compagna. Il corpo dell’uomo risulta privo di segni di violenza ma nonostante ciò la Procura della Repubblica di Velletri ha disposto i rilievi tecnico scientifici e il trasferimento della salma al Policlinico di Tor Vergata, a disposizione del magistrato.

