Bonino: “il mondo è in panne, servono gli Stati Uniti d’Europa”

“L’intero sistema multilaterale è in panne. In panne sistemiche: dalle Nazioni Unite all’Organizzazione mondiale del commercio, alla Banca mondiale, all’OCSE: non funziona più nulla. Il ritorno di Trump, in questo scenario, con il suo approccio esasperatamente transattivo, anche alle relazioni internazionali più spinose, rischia seriamente di decretare la fine del sistema organizzato di relazioni del dopoguerra.

Ecco perché serve l’Europa. Ecco perché servono gli Stati Uniti d’Europa.”

Lo scrive su X Emma Bonino.

