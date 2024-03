Milano: topi in una scuola materna

Topi in una scuola d’infanzia a Milano. È successo in via Arsia, zona Quarto Oggiaro. Lo ha denunciato Mariangela Padalino, consigliera comunale di Noi con Milano, in aula lunedì. In realtà il problema, secondo quanto riferito dal Comune di Milano, è già stato risolto. Da quello che ha riferito la consigliera Padalino, gli ‘avvistamenti’ dei ratti sarebbero avvenuti la settimana scorsa, e a vederli sarebbero stati anche dei bambini che frequentano il plesso scolastico.

La derattizzazione, spiega il Comune di Milano, è stata eseguita e conclusa durante lo scorso fine settimana, con successiva sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti interessati. Inoltre, a partire dalla prima segnalazione, a scuola sono state effettuate pulizie straordinarie che continueranno anche nei prossimi giorni.

www.milanotoday.it