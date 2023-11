Torino, topi nella scuola primaria: chiusa la mensa

Torino – Nella giornata di venerdì 3 novembre 2023 i carabinieri del nucleo antisofisticazione sanità (Nas) di Torino sono intervenuti alla scuola primaria Fenoglio di via della Chiesa a La Loggia dove il giorno prima era stata segnalata la presenza di topi nella mensa. I locali sono stati chiusi e da oggi, lunedì 6, i pasti verranno consegnati direttamente nelle classi. La riapertura avverrà quando verranno completati gli interventi di pulizia approfondita.

Nei giorni precedenti un problema analogo era stato segnalato alla vicina materna Piccolo Principe. In quel caso era stato lo stesso dirigente scolastico, Giovanni Coppola, a scegliere addirittura la chiusura dell’intero plesso scolastico per poter eseguire gli interventi necessari a garantire il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie per poterla fare frequentare da bambini e insegnanti. www.torinotoday.it – foto repertorio