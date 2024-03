Regionali Abruzzo, Marco Marsilio (centrodestra) confermato presidente

Marco Marsilio (centrodestra) si conferma a presidente dell’Abruzzo, dove domenica si sono tenute le elezioni regionali

Marsilio rivendica la vittoria su Luciano D’Amico, candidato del “campo larghissimo”. “Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l’onore di guidare la Regione per altri 5 anni – ha detto -. Mai nei 30 anni precedenti una amministrazione uscente era stata riconfermata per un secondo mandato: è stata scritta una pagine storia e abbattuto un altro muro”. Parlando dello schieramento avversario Marsilio ha detto che “un testa a testa non è mai esistito. Il campo largo non è il futuro dell’Abruzzo, perché era il suo triste passato. Il campo largo non sarà il futuro dell’Italia”.

Meloni: “Storica riconferma di Marsilio, grande orgoglio”

“Marco Marsilio è il primo presidente nella storia dell’Abruzzo a essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al centrodestra, che si conferma maggioritario. È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all’Abruzzo e all’Italia il posto che meritano. Grazie”. Lo ha scritto sui social la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commentando l’esito delle elezioni regionali in Abruzzo. tgcom24.mediaset.it