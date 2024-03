Malore per Loredana Bertè, concerto annullato

Il suo staff ha comunicato l’annullamento del concerto previsto per l’11 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, posticipandolo al 15 maggio. “Siamo veramente costernati, ma a causa di un improvviso dolore addominale” la cantante 73enne “non potrà andare in scena”, si legge nel comunicato ufficiale.

Loredana Bertè si trovava già a Roma da domenica e “non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto”. tgcom24.mediaset.it

Non è solo un vaccino, ma ad oggi è l’unico modo che abbiamo per sconfiggere questo virus e tornare alla vita normale. Più siamo, prima vinciamo e prima ricorderemo questo anno difficile solo come un brutto ricordo. 💙👠🏳️‍🌈 @RegLombardia

— Loredana Bertè (@LoredanaBerte) July 1, 2021