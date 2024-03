Gaetano muore a 34 anni dopo un malore

Dolore senza fine a Capodrise. Un ragazzo di 34 anni, Gaetano Costantino, si è spento all’ospedale Cardarelli di Napoli dove era finito in seguito ad un malore

CASERTA – Un dramma che lascia la comunità capodrisana sconvolta. La famiglia aveva perso già un altro figlio, Alessandro, anche lui in età prematura, morto in un incidente stradale. I funerali di Gaetano si celebreranno sabato 9 marzo alle 11,30 alla chiesa di Sant’Andrea Apostolo. La salma giungerà in chiesa alle 10 dall’ospedale Cardarelli.

La stessa parrocchia, attraverso i propri canali social, ha manifestato il proprio dolore per “l’anima bella di Gaetano che raggiunge in cielo suo fratello Alessandro, lasciando i suoi cari in un dolore immane e inconsolabile”.

