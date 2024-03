Kiev: “Raid a Odessa non collegato alla visita di Zelensky”

Mosca: a Odessa colpito un hangar con droni marini di Kiev

Le forze armate russe hanno reso noto di “aver effettuato un attacco con armi di precisione contro un hangar in una zona industriale di Odessa, dove le forze armate dell’Ucraina si stavano preparando a utilizzare droni marini”. Lo ha riferito il ministro della Difesa russo.

Nataliya Humenyuk, capo del centro stampa congiunto delle Forze di difesa del sud dell’Ucraina, ha negato che l’attacco a Odessa sia collegato alla visita di Zelensky in città, in occasione del viaggio del premier greco Mitsotakis. “Quello che accade è che la Russia è terrorista e continua ad attaccare le infrastrutture portuali. A Odessa è stato effettuato un attacco missilistico, probabilmente con un’arma balistica, che ha colpito uno degli edifici del porto, ma ciò non ha nulla a che fare con una visita specifica, bensì con il terrore che Mosca esercita in modo abbastanza metodico”, ha detto Humenyuk citata da Ukrainska Pravda.

I COMMENTI DEGLI EUROCRATI

Von der Leyen (Ue): “Vile attacco russo a Odessa, nessuno è intimidito” – “Condanno fermamente il vile attacco contro Odessa da parte della Russia durante la visita di Volodymyr Zelensky e Kyriakos Mitsotakis. Nessuno è intimidito da questo nuovo tentativo di terrorismo, certamente non i due leader sul campo né il coraggioso popolo ucraino”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Più che mai, siamo al fianco dell’Ucraina”, aggiunge.

Gentiloni: “Attacco russo al corteo di Zelensky, vergogna”

"I droni russi a Odessa contro il corteo delle auto di Zelensky e del premier greco Mitsotakis. Erano insieme per commemorare le vittime di un altro attacco russo. Vergogna!". Lo scrive su Twitter il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni.