Le proprietà in Russia dell’oligarca ucraino Igor Kolomoisky (iscritto nel registro degli estremisti e dei terroristi) e dei suoi partner sono state sequestrate e assegnate ministero del Tesoro russo. La decisione è stata presa dal tribunale Koshekhablsky di Adygea.

Si tratta di due società, (Yuzhgazenerji per il gas e Catering – Sud per la ristorazione) e dei seguenti beni: un appartamento di sei locali nel centro di Mosca, 494 terreni nelle regioni di Mosca, Vladimir, Kaliningrad e Smolensk e merci per un valore totale di 6 miliardi di rubli. Più quote di capitale sociale per altri 5,1 miliardi.

