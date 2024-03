Guterres: ‘porre fine alla follia, è giunto il momento del disarmo’

“Viviamo un momento di grande pericolo, in cui le spese militari sono in aumento, le tensioni geopolitiche si stanno intensificando e i conflitti violenti si stanno diffondendo in tutto il mondo. Alcuni leader fanno discorsi apocalittici sull’uso delle armi nucleari. Proliferano le armi leggere e di piccolo calibro illegali, l’uso di ordigni esplosivi in zone popolate e lo sviluppo di applicazioni militari di tecnologie nuove ed emergenti, compresa l’intelligenza artificiale”.

Lo ha detto il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione sul disarmo e la non proliferazione che si celebra oggi.

“I nostri tempi ci ricordano che il disarmo e la non proliferazione sono essenziali non solo per un futuro di pace, ma anche per la nostra stessa esistenza. I leader mondiali devono investire nella pace migliorando i sistemi e gli strumenti per prevenire la proliferazione e l’uso di armi letali e sviluppare soluzioni per il disarmo“, ha aggiunto, concludendo che “è ora di porre fine a questa follia.

E’ giunto il momento del disarmo”. Celebrata il 5 marzo, la Giornata internazionale per il disarmo e la consapevolezza della non proliferazione mira ad aumentare la comprensione pubblica di come gli sforzi per il disarmo contribuiscano a rafforzare la pace e la sicurezza, a prevenire e porre fine ai conflitti armati e a ridurre la sofferenza umana causata dalle armi. (ANSA)