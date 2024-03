“Dopo che il rapporto del NYT ha confermato che gli Stati Uniti avevano costruito 12 basi della CIA in Ucraina in 8 anni, ora il WSJ conferma i termini dell’accordo mostrato da Vladimir Putin al vertice di pace africano dell’anno scorso:

-L’Ucraina potrebbe aderire all’UE, ma non alla NATO e dovrebbe rimanere un paese neutrale che non partecipa a blocchi militari

-Le forze armate ucraine sarebbero di dimensioni limitate, tutte le truppe russe si ritirerebbero dall’Ucraina

-La Crimea farebbe ancora parte della Russia come lo era dal 2014, il destino dell’Ucraina orientale sarebbe stato discusso direttamente tra Putin e Zelenskyj

-Il trattato doveva essere garantito da potenze straniere come Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Francia

I colloqui di pace si sono interrotti bruscamente quando, come molti sostengono, Boris Johnson è stato inviato in Ucraina per convincere Zelenskyj ad abbandonare i colloqui di pace e continuare a combattere. Due anni dopo, l’Ucraina si ritrova nella guerra per procura di Washington per indebolire la Russia fino all’ultimo ucraino, con una perdita di territorio e centinaia di migliaia di soldati morti, affrontando condizioni di negoziazione sempre più sfavorevoli.

Gli Stati Uniti non si sono mai preoccupati della capacità dell’Ucraina di riconquistare territorio, che sapevano essere destinata a fallire, ma si sono preoccupati piuttosto di indebolire il più possibile la Russia, con l’Ucraina a pagare il prezzo più alto.”

Lo scrive Going Ubderground TV su X.

After NYT’s report confirming that the US had built 12 CIA bases in Ukraine over 8 years, now the WSJ confirms the terms of the deal Vladimir Putin showed to the African Peace Summit last year:

-Ukraine would be allowed to join the EU, but not NATO and would have to remain a… pic.twitter.com/UbDdQuSuiZ

