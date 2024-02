Belgio, capo polizia federale che indaga su Qatargate sarebbe stato avvelenato

Belgio: l’ispettore capo della polizia federale di Bruxelles, che indaga in particolare sul Qatargate, sarebbe stato avvelenato

I fatti risalgono al 18 gennaio scorso quando l’uomo è rimasto coinvolto in una serie di incidenti in un bar del centro di Bruxelles. Accompagnato da un ispettore e da un commissario dell’Ufficio centrale per la repressione della corruzione (OCRC), è stato arrestato, visibilmente ubriaco, nel cuore della notte.

Dopo una rapida visita dal medico, l’ispettore principale ha trascorso la notte in una cella nella zona di polizia di Bruxelles-Ixelles. Ma ha chiesto di tornare in ospedale, soffrendo di mal di pancia. L’uomo soffriva infatti di una grave emorragia interna e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico addominale.

Da allora, gli esami del sangue hanno rivelato una presenza massiccia di anfetamine, superiore al consumo “normale” per scopi “ricreativi”. Secondo Le Soir, l’ispettore afferma di non aver mai fatto uso di droghe.

https://www.lalibre.be