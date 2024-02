Nave bloccata a Mauritius, Norwegian Dawn: nessun caso di colera a bordo

“All’arrivo della Norwegian Dawn a Port Louis (Mauritius) il 25 febbraio 2024, un ristretto numero di ospiti accusava lievi sintomi di mal di stomaco. Nonostante precedenti notizie e speculazioni, non c’erano casi confermati né prove di colera a bordo della nave. Sebbene solo sei ospiti fossero monitorati a causa dei lievi sintomi, il governo di Mauritius ha richiesto i test con eccesso di cautela, ritardando così lo sbarco della nave previsto per il 25 febbraio 2024.

In seguito ai risultati dei test regolamentari richiesti dal governo di Mauritius e alla conferma che non è stata trovata alcuna traccia di colera, la Norwegian Dawn è stata autorizzata ad entrare a Port Louis, Mauritius, e lo sbarco di tutti gli ospiti inizierà la mattina presto del 27 febbraio 2024 (ora locale).

Ci impegniamo a dare priorità all’esperienza degli ospiti in ogni fase del viaggio, anche in situazioni impreviste e difficili come questa. Sia i nostri team a terra che quelli a bordo hanno mantenuto aperta la comunicazione con gli ospiti a bordo, fornendo gli aggiornamenti disponibili in tempo reale. Dato il ritardo nello sbarco, il nostro NCL Air Team ha riorganizzato il piano voli senza costi aggiuntivi, per tutti gli ospiti che avevano prenotato con noi i voli (oltre 400 voli riprogrammati in 24 ore). Abbiamo inoltre fornito a tutti gli ospiti il servizio Wi-Fi e telefonico gratuito, in modo che anche coloro che hanno acquistato i voli per conto proprio potessero riorganizzarsi per il rientro. Rimborseremo inoltre agli ospiti le spese ragionevolmente sostenute a seguito delle modifiche al volo. È stata inoltre garantita una sistemazione alberghiera gratuita per gli ospiti con un volo di ritorno programmato per il 28 febbraio 2024. Inoltre, per compensare questo inaspettato ritardo di due giorni, è stato fornito un credito da utilizzare per la prossima crociera.

Per gli ospiti che avrebbero dovuto imbarcarsi il 25 febbraio 2024, l’imbarco è ora previsto per il pomeriggio del 27 febbraio 2024 (ora locale). Considerato il ritardo della partenza, abbiamo organizzato un soggiorno gratuito in hotel di due giorni a Mauritius per tutti gli ospiti in partenza, che comprende quasi 1.200 camere d’albergo per oltre 2.000 ospiti, che hanno inoltre ricevuto una diaria per coprire il costo dei pasti e altre spese accessorie. Abbiamo inoltre organizzato trasferimenti gratuiti per raggiungere il porto il 27 febbraio 2024. A causa della riduzione della durata della crociera, gli ospiti riceveranno anche un rimborso proporzionale, nonché un credito di bordo e un credito per la prossima crociera. Negli ultimi giorni abbiamo tenuto informati gli ospiti con aggiornamenti regolari attraverso molteplici canali di comunicazione, inclusi messaggi ed e-mail.

Inoltre, negli ultimi giorni abbiamo mobilitato rapidamente ulteriore personale sul campo, volando con il nostro team NCL Care dedicato dai nostri uffici a Miami e in Inghilterra, per fornire maggiore supporto e garantire un processo di sbarco e imbarco regolare il 27 febbraio 2024.

Come sempre, la salute e la sicurezza dei nostri ospiti, dell’equipaggio e delle destinazioni che visitiamo sono la nostra massima priorità. Operiamo secondo i più alti standard di sanità pubblica e igiene e rispettiamo tutte le normative sanitarie locali”. – ha dichiarato un portavoce di Norwegian Cruise Line

Il presidente di NCL David J. Herrera ha commentato: “Apprezziamo la pazienza dei nostri ospiti mentre affrontiamo questa situazione in divenire. Apprezziamo molto il lavoro del nostro team dirigenziale e del nostro equipaggio di bordo, nonché l’impegno del nostro team globale a terra per garantire il comfort dei nostri ospiti in questa contingenza inaspettata. Crediamo nel fare la cosa giusta e nel fare tutto il possibile per offrire la migliore esperienza di vacanza possibile ai nostri ospiti”.

