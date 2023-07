Colera a Lecce, 70enne in isolamento

Un caso di colera è stato registrato a Lecce: un uomo di 70 anni è stato ricoverato in isolamento nel reparto Malattie Infettive del Vito Fazzi. Nel paziente è stato isolato il microorganismo responsabile della malattia infettiva. Le sue condizioni generali di salute sono buone.

Il dipartimento di Prevenzione ha effettuato “l’indagine epidemiologica da cui risulta che l’uomo avrebbe assunto alimenti a rischio”. Ora sono in corso gli approfondimenti: non si esclude che il “vibrio Cholerae isolato sia del tipo non tossigeno e dunque non pericoloso”. tgcom24.mediaset.it