Acquisto di armi, von der Leyen: appalti congiunti come sui “vaccini”

Al centro di tutto della strategia sulla difesa “deve esserci un semplice principio: l’Europa deve spendere di più, spendere meglio, spendere in modo europeo. Nelle prossime settimane presenteremo alcune proposte con la prima strategia industriale europea per la difesa. Uno degli obiettivi centrali sarà quello di dare priorità agli appalti congiunti nel settore della difesa. Proprio come abbiamo fatto con vaccini o con il gas naturale”.

Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo alla Plenaria dell’Eurocamera.

Leggi anche

► Spagna, Von der Leyen denunciata per appropriazione indebita e distruzione di documenti pubblici

“Questo ci aiuterà a ridurre la frammentazione e ad aumentare l’interoperabilità. Ma per per farlo dobbiamo inviare collettivamente un segnale forte all’industria. Per questo motivo valuteremo come facilitare gli accordi di off-take o accordi di acquisto anticipato in cui forniamo garanzie. Questo darebbe alle nostre aziende del settore della difesa ordini stabili e prevedibili nel lungo periodo. Aumenteremo il sostegno al ramp-up industriale, come stiamo facendo ora con le munizioni attraverso il programma Asap”, ha spiegato von der Leyen. ANSA