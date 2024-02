PROPAGANDA E CENSURA – PIAZZA LIBERTA’, intervento di Armando Manocchia – direttore di ImolaOggi.it – estratto dalla puntata di domenica 25 febbraio 2024

Tra i primi a rendersi conto di quanto la comunicazione si prestasse alla manipolazione scientifica dell’opinione pubblica, troviamo Edward L. Bernay, nipote di Sigmund Freud, considerato il ‘padre delle relazioni pubbliche’. Nel suo saggio Propaganda – Della manipolazione dell’opinione pubblica in democrazia, pubblicato nel 1928, scriveva:

«La manipolazione consapevole e intelligente delle abitudini sociali e delle opzioni delle masse è un elemento fondamentale della società democratica. Quelli che gestiscono questo meccanismo nascosto della società costituiscono un governo invisibile che rappresenta il vero potere dominante del nostro paese […] Noi siamo governati, le nostre menti sono plasmate, i nostri gusti vengono creati, le nostre idee vengono influenzate soprattutto da uomini di cui non abbiamo mai neanche sentito parlare. Questo è il risultato logico del modo in cui la nostra società democratica è organizzata […] In quasi tutte le azioni della nostra vita, nella sfera politica o economica, nella nostra condotta sociale o nel nostro pensiero morale, siamo dominati da un numero relativamente ristretto di persone […] che comprendono i processi mentali e i modelli di comportamento delle masse. Sono loro che tirano i fili che controllano la mente delle persone.».

Il fine ultimo di questa manipolazione, secondo Bernays, è: «Controllare e ordinare le masse secondo la nostra volontà senza che queste se ne rendano nemmeno conto». Detto altrimenti: creare consenso per manovrare il dissenso, tra le masse inconsapevoli.

Ora, sebbene gran parte della popolazione percepisca a livello istintivo, di vivere in un mondo di manipolazione mediatica, di strumentalizzazioni e mistificazioni, i meccanismi di questo sistema rimangono per molti sconosciuti e difficilmente riconoscibili. Per questo è necessario precisare che subire passivamente un’informazione manipolata, una propaganda, non significa informarsi ma essere indottrinati.

Come recita lo slogan del mio programma PIAZZA LIBERTA’, per vivere una vita intellettualmente attiva è dunque essenziale saper distinguere la propaganda dall’informazione. Parimenti a distinguere il bene dal male! […]

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta