PROPAGANDA E CENSURA

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 25 febbraio 2024

OSPITI di Armando Manocchia sono Sara Chessa e Daniele Trabucco

Nella prima parte della puntata si parla di Julian Assange, il coraggioso giornalista che ha reso pubblici i crimini degli Usa nei teatri guerra, anche contro i civili. La giustizia americana, i suoi detrattori, i professionisti della mistificazione, nonchè alcuni colleghi asserviti al potere, lo accusano di aver divulgato notizie pericolose per la sicurezza degli Stati Uniti. In realtà, i crimini denunciati sono ‘pericolosi’ solo per chi li ha commissionati e commessi ed ha quindi tutto l’interesse a nasconderli. Assange, che nei suoi reportage non ha riportarto nomi specifici, ma soltanto i fatti, rischia comunque 175 anni di carcere, o addirittura la pena di morte (se ai capi di accusa viene aggiunto il tradimento), semplicemente per aver fatto conoscere la verità.

Nella seconda parte si parla della propaganda e della censura, che avvelenano l’informazione in Occidente, con l’obiettivo di orientare l’opinione pubblica all’odio e al disprezzo verso chiunque non sia allineato al pensiero dominante imposto dall’élite che vuole prendere in mano le sorti del mondo.

La propaganda serve a indottrinare, a condizionare e stordire le menti fragili, le cosiddette “masse ignoranti”, con un martellamento continuo su determinati argomenti; la censura ha invece la funzione di far passare soltanto le notizie, spesso false o distorte, utili ai subdoli fini politici ed economici di chi detiene davvero il potere, che non è certamente il popolo, né i suoi rappresentanti.

Con metodi coercitivi e ripugnanti, un governo occulto vuole decidere che cosa si può o non si può dire e che cosa si deve o non si deve sapere.

PIAZZA LIBERTA' è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia

